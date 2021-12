Wandelen tijdens je vergadering is ontspannend, maar geeft spanning voor de degene die erachter loopt

Wandelend vergaderen. Er is een woord voor: weeting. Martine de Vaan is er groot voorstander van, meldde ze vorige week in het Nederlands Dagblad. Al wandelend vergaderen én bewegen. Twee vliegen in één klap.

Samen een rondje stappen en een probleem aankaarten of een plan bespreken, is zeker fijn en vaak effectief. Maar als je zelf je benen wilt strekken en achter een weeter - of hoe iemand in een weeting ook mag heten - belandt, kan dat ook een bezoeking zijn. Niets is zo irritant om een zakelijk gesprek van een ander van één kant aan te horen. En het lijkt of mensen met een oortje in harder praten dan ze tegen een medewandelaar zouden doen.

Het is bijna net zo erg als een beller in het openbaar vervoer. Geef mij dan maar een goed g..