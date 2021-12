Mag de overheid dwingen en wat betekent de vrijheid van de burger? Dat is niet maar een pragmatische vraag

Nu de dwang tot vaccinatie steeds meer een optie wordt in het politieke debat, herinner ik graag aan een debat in de negentiende eeuw over vaccinedwang.

Dat debat was bijna onder het stof verdwenen. In de geschiedschrijving was er tot voor kort weinig aandacht meer voor, terwijl het vaccinatiedebat in de negentiende eeuw breed en heftig was. De in 1872 bij wet ingevoerde vaccinedwang stuitte vooral op bezwaar bij antirevolutionairen. Dat was ook theologisch gemotiveerd, maar in de eerste plaats was het bezwaar ideologisch, gericht tegen het liberalisme en zijn staatsvisie.

Antirevolutionairen protesteerden dat de staat de vrijheid van de burger inperkte: ‘De staat doet alles; schrijft hem voor, hoe hij zijn huis bouwen, zijn hond mui..