Het was geen nare ervaring, wel een indringende

Een lieve nicht van mij is overleden. ‘De Heer is mijn herder’, stond er op haar overlijdenskaart. Donderdagavond kon iedereen afscheid van haar nemen, door haar huiskamer lopen, langs haar opgebaarde lichaam, de kat in de kamer een aai geven – dat heb ik althans gedaan – en dan door naar buiten. Op het grote boerenerf, was me verteld, kon je in het donker de directe nabestaanden onderscheiden door het lampje op hun jas. Zo mooi bedacht allemaal. Alles coronaproof, was het parool.

Een vuurkorf om je bij te warmen. Een statafel om wat rond te praten. Elders een tafel om herinneringen op schrift achter te laten. Verderop een scherm waarop familiefoto’s werden geprojecteerd. Ik zocht de kinderen van mijn nicht – reeds lang volwassen me..