VoorSnufje (1)

Sinterklaas 1949. Ik kreeg van mijn vader en moeder mijn eerste eigen boek. Het telde maar 44 bladzijden en die waren van boven en onderen lang, en rechts en links kort. Later leerde ik hier een naam voor: ‘oblong-formaat’. De titel kende ik al: Snuf, de hond. De schrijver ook: Piet Prins. Want in het jaar daarvóór had ik het als vervolgverhaal gelezen in het Gereformeerd Gezinsblad, de voorloper van het Nederlands Dagblad en toen nog een volbloed binnenkerkelijke krant van de vrijgemaakten.

Ik zoek het vandaag even op met delpher.nl en ik zie dat de eerste aflevering in het Gereformeerd Gezinsblad van 15 september 1948 stond. Precies onder de rubriek Kerknieuws met alleen vrijgemaakte dominees: ‘beroepen te ..