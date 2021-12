Beveiligers

In het Groningse Ter Apel zullen de bussen dit weekeinde bij sommige haltes niet stoppen. Met deze actie vragen de buschauffeurs aandacht voor de toenemende onveiligheid, omdat een groep passagiers zich misdraagt. Ze spugen, schreeuwen, slaan en schoppen. Het zijn jonge Noord-Afrikaanse mannen zonder kans op verblijfsvergunning. Ze zorgen al jaren voor problemen. Spoorvervoerder Arriva weet er ook alles van. Op de blauwe treintjes van Zwolle naar Emmen, een van de mooiste spoortrajecten van ons land, reizen nu stewards mee. Die worden soms aangevallen, maar kunnen weinig terugdoen. En conducteurs schrijven alleen boetes uit. Meer kan Arriva niet doen. De politiek is aan zet. De instroom van asielzoekers is in Ter Apel erg hoog; de gemeen..

