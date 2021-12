De stap van moeten naar ont-moeten zorgde voor een bijzondere ervaring

Dit verhaal dateert van tien jaar geleden. Maar ik wil het toch nog graag een keer vertellen.

Als gevolg van een fietsongeluk zit ik in een rolstoel. Ik ben nog niet goed in staat om mijn werk te doen. Maar de bewoners van de instelling waar ik werk, willen mij graag een keer zien. Dus word ik met een busje opgehaald voor een bezoek.

In een van de huizen woont Dirk. Hij is een man van 66 jaar met downsyndroom. Tot een paar jaar geleden was hij actief betrokken bij alles wat er om hem heen gebeurde. De afgelopen twee jaar is hij langzaam weggegleden in een steeds meer verzonken bestaan. De dementie heeft hem in de greep gekregen. De begeleiding vertelt mij dat Dirk al twee dagen niets gezegd heeft en ook niet wil eten. Hij zit v..