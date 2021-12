Onttrek je aan de waan van de dag en volg eens een begrotingsdebat

Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie bedreigde zijn mede-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken met een tribunaal. Het loopt echt de spuigaten uit. De Tweede Kamer krabt zich eindelijk achter de oren over de omgangsvormen in het parlement. Het werd tijd. Als parlementsleden het slechte voorbeeld geven in hoe ze met elkaar omgaan, verloedert ook de etiquette van het Nederlandse volk.

Ho ho, stop eens even. Ik grijp even in, al ben ik geen Kamervoorzitter. Na het bewuste debat ben ik namelijk verslingerd geraakt aan de livestreams van begrotingsdebatten. ‘s Avonds na achten schakel ik via de website van de Tweede Kamer live naar de plenaire zaal. Het debat over de Onderwi..