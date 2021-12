Laten we het eens over de Rolex hebben. Het is namelijk niet alleen een horloge waarmee je kunt klokkijken. Het werkt ook uitstekend als statussymbool voor artiesten, in het bijzonder voor rappers. Jasper Lijfering van het bedrijf Amsterdam Vintage Watches pookt het vuurtje op in YouTubefilmpjes. Hij boort rappers die niet het juiste horloge dragen, de grond in. Triest om te zien.

Pronkzucht voedt hebzucht. Dure horloges vormen prima handelswaar voor criminelen. En jongeren met weinig geld zoeken illegale wegen om een jaloersmakend klokje te verwerven. Er vallen doden bij. Daardoor symboliseert het dure merkhorloge niet alleen status maar ook een neerwaartse spiraal: hoe meer pronkzucht, hoe belangrijker dure spullen, hoe grimmiger een sa..