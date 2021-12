De Praagse priester Tomáš Halík doet lezers van zijn boek Theater voor engelen een voetnoot cadeau. Op pagina 171-172 vaart hij uit tegen bijbelvertalers die, als Paulus schrijft ‘jullie zijn zonen van God’, daar per se ‘zonen en dochters’ of ‘kinderen’ van willen maken. Halík is voor gelijkheid van mannen en vrouwen ‘in de maatschappij en in de kerk’, maar hij pleit wel voor ‘eerbiedige trouw aan de oorspronkelijke tekst en de wondermooie taal van de Bijbel’. ‘Het ‘‘herschrijven’’ en censureren van de bijbeltekst naar onze smaak is voor mij net zo onacceptabel als het hardnekkige, naïeve vasthouden van fundamentalisten aan een ‘‘letterlijke uitleg’’ (opnieuw naar hun eigen smaak en naar hun beperkte verstaan ervan).’

De tekst verliest zo..