Bewoningssporen

In Amersfoort was ik onlangs betrokken bij een verhuizing. Complete levens kwamen voorbij in losse onderdelen. Een doos met het opschrift ‘Fregatschip Tromp, voorzichtig!’ Nog een scheepsmodel. Een wasmachine, een loodzware sofa. Dozen vol ‘Theologie’, ‘Gebed’, ‘Healing’ en ‘Oude/Nieuwe Testament’. Souvenirs van verre reizen. Fotoalbums. Een stapel dozen die wankelde tegen de wand van het gehuurde busje, kon ik klemzetten met een doos vol preken. Ergens in de verlaten woning slingerde een houten snaarinstrument, een buisvormige, versierde luit of vedel, van een stam ver weg in Afrika. In een onbewaakt ogenblik plukte ik, om een ode te brengen aan het oude huis, wat aan de snaren, zoals de bard in een Asterix en Obelix-verhaal. Helaas spr..

