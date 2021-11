Zie de mens achter een diagnose en kijk daardoor anders naar jezelf

De scheidslijn tussen geestelijk ziek of gezond is dun. Een traumatische ervaring uit je jeugd kan de rest van je leven moeilijkheden veroorzaken. Dat laten de verhalen van de jongeren in het NTR-programma Dreamschool zien.

Jason - die eerder al meedeed aan het EO-programma Tygo in de psychiatrie - laat de kijker in zijn hoofd kijken in de heftige en openhartige documentaire Jason die vorige week zondag werd uitgezonden. In de jeugdzorg raakte hij door eenzame opsluiting nog meer getraumatiseerd dan hij al was.

De scheidslijn tussen hulpverlener en hulpvrager is ook dun. Op NPO Radio 1 vertelden ic-verpleegkundigen zaterdag hoe ze bij het verzorgen van coronapatiënten posttraumatische stressstoornis (PTSS) opliepen of burnout r..