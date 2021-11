Waardeloos geld

Mensen met veel geld kunnen rekenen op de warme belangstelling van de financiële wereld. Geld is tenslotte alleen maar te verdienen aan hen die het hebben. En wie heeft, wil méér van wat hij bezit: geld moet werken, renderen en groeien. Zo niet, dan ben je een dief van je eigen portemonnee, toch?

Het valt mij op hoeveel mensen panisch zijn voor verlies en verslaafd aan rendement. Ze zijn verslaafd geraakt aan groei en dit is een enorm maatschappelijk probleem. Niet alleen praktisch (we produceren en consumeren de wereld naar de knoppen), ook mentaal zijn er effecten. Waarom moet geld altijd méér opleveren? Waarom mag ergens in investeren geen geld kósten? Waarom is investeren zo vaak geen bíjdrage aan de samenleving, maar gaat het alleen ..