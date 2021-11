Zulke warme ogen en zo’n scherpe pen, wie krijgt dat op één noemer?

Eigenlijk was het nooit eenvoudig, het schrijven over en bellen met hersteld-gereformeerden. Dat zijn kerkleden die vanaf 2003 onder veel protest, verontrusting en machteloosheid over zoveel veranderingen tegelijk, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verlieten. Ik heb dat best veel gedaan, tussen 2004 en 2016, en kijk er met gemengde gevoelens op terug.

De moeilijkheidsgraad school hem in minimaal twee factoren: een zakelijke en een emotionele. Dat zakelijke betrof de niet geringe opgave hoe standpunten over en weer goed weer te geven, zodat voor- en tegenstanders zich in de geschetste verontrusting konden herkennen. En dan zo dat ook ‘buitenstaanders’ als christelijk-gereformeerden en hervormden het enigszins begrepen. Omdat de veranderi..