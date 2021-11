Hoe dan wel in gesprek over abortus? Vijf punten over hoe ik erin wil staan

Jeannette Eisses was 21 toen ze haar eerste zwangerschap afbrak en bijna veertig jaar later heeft zij dat nog altijd niet volledig verwerkt. Met twee andere vrouwen vroeg zij zaterdag in het ND aandacht voor de psychische impact die abortus kan hebben. Niet dat zij tegen abortus zijn. Ook willen ze de anti-abortusbeweging er niet mee steunen. Het leverde een inzichtgevend artikel op over menselijke verhoudingen, seksualiteit, zwangerschap, abortus en rouw in de hedendaagse levenssfeer. Dergelijke verhalen moet je kennen als je wilt meedenken over abortus – of je er nu voor of tegen bent.

We hebben net de Week van het leven achter de rug, met een anti-abortuscampagne die de plank missloeg. Hoe dan wel?, denk ik nu. De vraag is te groo..