De tactiek van deemoed heeft bij de SGP gefaald

Gedoe in Oldebroek. Een jong raadslid voor de SGP, Tom de Nooijer (21), mag van zijn partij niet terugkeren op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Vijf kandidaten hebben uit protest hun naam inmiddels van de conceptlijst laten schrappen. Zo’n vijftig leden van de Oldebroekse SGP steunen een verzoek voor een ledenvergadering waar sympathisanten willen proberen zijn naam alsnog op de lijst te krijgen. Wat is er aan de hand? Dat weten we niet precies. We weten dat er een nieuwe lijsttrekker is gekomen, Jan-Pieter Maas, die meent dat De Nooijers aanwezigheid op de lijst het evenwicht binnen de fractie verstoort. Over de vraag waarom dat zo zou zijn, wordt geen helderheid verschaft.

