Eerbiedig wachten totdat de tragen de overkant hebben bereikt

Rode lichten. De auto voor me komt veel sneller op me af dan net. Er klopt iets niet. Nee. Het is andersóm. Ik kom veel sneller op hém af. Mijn voet ramt op de rem. De pop van mijn dochter vliegt uit haar handen op de grond.

Iemand heeft op het knopje van het stoplicht gedrukt. Ik had het niet gezien. Het is dan ook een onhandig stoplicht. Er is geen zebrapad, er is geen kruispunt, er lopen zelden mensen. Daarom kun je er heerlijk hard rijden. Het stoplicht is ook onhandig omdat het langzaam is. Tegen de tijd dat het op groen staat, had je drie keer kunnen oversteken. Wie daar al loopt, gebruikt het niet.

Behalve oude besjes. Krakkemikkige heertjes. Moeders met drie kinderen en een wandelwagen. Wilco op de scootmobiel, onderweg naar zijn b..