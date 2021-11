De zwemles als kans om het gedrag van andere ouders eens rustig te aanschouwen

De zwemles van mijn dochter op zaterdag is voor mij op dit moment eigenlijk de enige kans om het gedrag van andere ouders eens rustig te aanschouwen. Hoe mensen met hun kinderen omgaan verbaast me in toenemende mate. Hoe kinderachtig ze toegesproken worden, aan hoeveel eisen ze moeten voldoen, hoeveel werk hen uit handen wordt genomen.

‘Zet je je slippertjes netjes onder het bankje?’

‘Niet kruimelen met dat koekje dat je van papa hebt gekregen.’

‘Nee hoor, je hoeft je zwemtas niet te dragen, dat doe ik wel.’

Ik moet oppassen dat ik me op dat soort momenten gedachteloos laat ontglippen ‘Heer, dank u dat ik niet ben als deze ouders.’

Mijn eigen omgang met mijn kinderen kan ik moeilijk beoordelen. Maar ik maak me geen illusies, want de realiteit..