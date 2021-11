Etnisch profileren, het gebeurt voor mijn neus en ik sta met een mond vol tanden

Etnisch profileren. Sommige mensen kunnen zich er geen voorstelling van maken. Maar het kan voor je neus gebeuren. Ik stond met mijn mond vol tanden.

Een kringloopwinkel ergens in het westen van het land. Terwijl ik in de handwerkspullen graai en vraag wat een bol katoen kost, meldt een oudere man zich bij de kassa. Hij wil drie artikelen afrekenen.

‘Dit kan nooit vijftig cent kosten’, zegt de caissière over het hoofd van haar klant. Op dat hoofd staat een kufi, een islamitische muts. Ze houdt het vrolijk gekleurde voorwerp in de lucht en gaat op zoek naar een collega. De man moet er uiteindelijk een euro voor betalen. De riem die hij ook graag wil, legt hij gelaten terug als de caissière zegt dat die vijf in plaats van één euro kost.

‘H..