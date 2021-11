Ruurd Wiersma’s schilderingen wekken het verlangen naar een ‘zondag’ die als een ‘zomer om de dorpen bloeit’

Met achterneef Jan uit Muiderberg toogde ik naar mijn andere dierbare achterneef Jan in Bartlehiem. Hun opoe Klaasje was een zuster van mijn opa Klaas. Jan woont dicht bij het befaamde bruggetje uit de Elfstedentocht en is vrijwel directe buur van bierbrouwerij Grutte Pier. Vanuit zijn ruime voormalige boerderij heb je over de Dokkumer Ee een weids uitzicht over de groene vlakten van Noord-Friesland. Een wereld die me terugbrengt naar mijn jeugd, waar ons dorp aan de oostkant grensde aan voor een kind eindeloze weiden. Vóór de ontwikkeling tot volwassene – zeg maar in mijn ‘primitieve’ levensfase – was dat een voorname inprent in hoofd en hart, in mijn ziel, die tot mijn dood zal meegaan in mijn waardering van landschap en omgeving. Met ..

