De wereld is vol van mooie preken en woorden, maar wat doen we eigenlijk?

Inwoners van Poolse grensdorpen zetten een groene lamp in de vensterbank om vluchtelingen te laten weten dat ze in hun huis welkom zijn, las ik. Het ontroert mij zeer. Ik stel me meteen voor hoe wanhopige mannen, vrouwen en kinderen ronddolen in de bossen en ineens een groen lichtje zien waar ze naartoe kunnen lopen, waar de deur opengaat en de warmte wacht.

Wat geweldig dat er Polen zijn die dat doen, want het is nog gevaarlijk ook: de buren kunnen je verraden en je aangeven bij de politie. ‘We zijn een verdeeld land’, zegt de locoburgemeester van een Poolse grensplaats, die zelf dag en nacht in touw is om kleding en eten in te zamelen. Ze schat dat er in het grensgebied zo’n honderd lampen branden. Honderd gastvrije huizen op weet..