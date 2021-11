Natuurlijk is wat Gert-Jan Segers deed niet het stomste wat je kunt overkomen

Gert-Jan Segers heeft iets in de trein laten liggen. Een schets van het regeerakkoord. En dat hebben we geweten. Het was overal te zien en te horen. Omdat Segers dat waarschijnlijk al zag aankomen, maakte hij woensdagmorgen op Twitter een buiging alsof het Chinees strafproces was: ‘Het stomste wat je kan overkomen. Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry.’

Is dit echt het stomste wat je kunt overkomen? Kom nou, meneer Segers. Er zijn echt ergere dingen hoor. Hebt u Mark Rutte en Johan Remkes niet gehoord? Zij zeiden dat het slechts iets uit een vorige fase van de formatie was en ..