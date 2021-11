Wat als 2G onontkoombaar wordt?

De 2G-maatregel lijkt sterke papieren te hebben. Heb je mensen in je omgeving die nergens meer welkom zijn? Nodig ze uit, niet om tegen ze aan te preken, maar om elkaar te ontmoeten, schrijft pastoor Jan-Jaap van Peperstraten.

‘Als je aan een gemiddelde manager of bestuurder vraagt op grond waarvan hij of zij een beslissing neemt, zul je vaak te horen krijgen dat enkel het resultaat telt. Of dit ook daadwerkelijk zo is, is een andere vraag.

Een sterk argument tegen dit denkbeeld is dat de uitwerking van onze beslissingen niet tot nauwelijks kenbaar is. Zelfs eenvoudige beslissingen, bijvoorbeeld om een bepaald beroep uit te oefenen, hebben verregaande en onvoorziene consequenties – niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen, die op hun beurt weer anderen beïnvloeden.

Dit geldt ook in het groot. Samenlevingen zijn uiterst complexe systemen van netwerken en de ‘wet van de onvoorziene gevolgen’ is hier nog sterker van kracht. Elk politiek besluit heeft doorwerkingen die we niet kunnen overzien. Het beoogde resultaat heeft vaak slechts een losse relatie met wat er uiteindelijk gebeuren zal.

Dit is te zien in het coronabeleid. Alle maatregelen die ‘het oude normaal’ zouden herstellen, hebben dát niet gedaan. Integendeel: met inmiddels 87 procent van de bevolking gevaccineerd drijven we stuurloos naar een zwarte december. De ziekenhuiszorg staat op knappen en er zijn weinig opties over.

drie paden

Er zijn ruwweg drie paden die we kunnen gaan.

De ChristenUnie en intensivist Diederik Gommers stellen voor om iedereen, gevaccineerd of ongevaccineerd, continu te laten testen (het zogeheten 1G-beleid). Daar kunnen we kort over zijn: de daarvoor benodigde testcapaciteit bestaat niet.

Er is ook de mogelijkheid om weer te beginnen met lockdowns waarvan de duur per definitie onvoorspelbaar is. Ik verwacht niet dat er politici zijn die nog eens verantwoordelijkheid willen nemen voor een dergelijke maatregel, tenzij het absoluut niet anders kan - dat wil zeggen: wanneer het veel te laat is.

Het derde pad, de 2G-maatregel, waarbij iedereen moet aantonen genezen of gevaccineerd te zijn, lijkt daarmee sterke papieren te hebben.

En niet omdat het een goede maatregel is. Integendeel: er zijn nauwelijks aanwijzingen dat een 2G-maatregel veel gaat doen om de verspreiding van het virus tegen te houden. Het is echter wel de enige maatregel die met een restant van geloofwaardigheid kan worden genomen. Een wurgende combinatie van groepsdenken, opportunisme, en een proces van maatschappelijke escalatie waarbij we de verantwoordelijkheid voor het falen van het coronabeleid toebedelen aan een kleine minderheid van ongevaccineerden, maakt 2G een haast vanzelfsprekende keuze.

morele plicht

Als christenen hebben we de morele plicht om de gezondheid van onszelf en onze naaste te beschermen. Kardinaal Wim Eijk spreekt niet voor niets over vaccinatie als morele plicht. Tevens hebben we de plicht goede burgers te zijn en niet zomaar in de contramine te springen. Wanneer de 2G-maatregel passeert, hebben wij ons zo goed en kwaad als het gaat daaraan te conformeren. Daarbovenop hebben we ook de plicht om bitterheid en verdeeldheid in de samenleving te bestrijden. Heb je vrienden die nergens meer welkom zijn? Nodig ze dan uit, niet om tegen ze aan te preken maar om ze te blijven ontmoeten.

Houd elkaar vast, blijf elkaar ontmoeten. We gaan elkaar nog hard nodig hebben in de komende maanden en jaren. Juist omdát we niet weten wat de toekomst brengen zal.’