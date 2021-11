Samen sterk voor klimaat

Een groenere wereld is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat is waarom wereldleiders op de COP26 samenkwamen om zich op een groenere planeet te bezinnen. Tal van deelnemers, onder wie Boris Johnson en Jeff Bezos, koersten in een privéjet af op de klimaatconferentie in Glasgow. Daily Mail rapporteerde 400 privévliegtuigen, samen verantwoordelijk voor een uitstoot van 13.000 ton aan CO 2 . Dat is vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer 1300 Nederlanders in een heel jaar. Koploper is de Amerikaanse president Joe Biden, die tijdens zijn deelname aan de conferentie zo’n 1000 ton CO 2 genereerde. Hij bracht een vloot mee van vier vliegtuigen, een helikopter, een autocolonne waaronder de presidentiël..

