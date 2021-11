Zeven dingen die ik niet begrijp over het zingen in ‘gevestigde’ en evangelische kerken

Vrijdagmiddag is er in Amersfoort een klein symposium over zingen in de kerk, naar aanleiding van een onderzoek dat we als krant vorig voorjaar publiceerden (er zijn nog kaarten). In de aanloop daarnaar zit ik erover na te denken, dat er dingen zijn in de kerk die ik niet begrijp.

Dat het soms belangrijker lijkt dat we er met elkaar een gezellige sfeer van maken, dan dat we Gods nabijheid zoeken.

Dat in een megakerk tijdens het zingen de muzikanten groot in beeld worden gebracht op de megabeeldschermen.

Dat mensen en engelen in de hemel de lof zingen van God die op de troon zit, en van het Lam, maar dat dat laatste in de kerk niet gepast zou zijn (daar mogen alleen de oudtestamentische Psalmen).

Dat je een nieuw Liedboek samenstelt voor de b..