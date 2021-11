Column: Vergeet 2G, virologen willen 1G. Wat is dat nou weer?

Heb ik weer. Amper is de inkt van mijn achtergrondstuk over 2G van vorige week droog, of bij de Christenunie willen ze alweer een ander systeem, net als virologen in Duitsland en België: 1G.

Wacht, voordat u door de G’s het bos niet meer ziet: we hebben het hier over coronatoegangscodes. In Nederland hebben we momenteel het systeem dat 3G heet: om een QR-code te krijgen, moet u Gevaccineerd, Genezen of Getest zijn. Bij 2G mag u er alleen nog in als u Gevaccineerd of Genezen bent.

En bij 1G, alleen Gevaccineerd zeker? Nou, nee. Bij 1G wordt iedereen vooraf Getest, om te controleren of niemand het coronavirus meebrengt. In België moet men bovendien óók Gevaccineerd zijn, is het idee. ‘Waar sláát dit op?’, riep een collega vertwi..