Zorghelden

Gingen we in 2020 nog de straat op om te klappen voor de zorg, nu, tijdens de zesde coronagolf, is de sfeer anders. De media geven opvallend veel ruimte aan geërgerde burgers. Velen willen blijven doen waar ze zin in hebben: carnavalsvierders, terrasgangers, horecamensen. Terwijl intussen de ic’s vol stromen met naar lucht happende patiënten. Hoe kijken ziekenhuizen naar die oer-Nederlandse eigenwijsheid?

In Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is bij iedere golf de rek er steeds sneller uit, de zorgzwaarte van patiënten en het ziekteverzuim van personeel neemt toe. Vrijwilligers vinden voor de corona-afdeling is moeilijk; iedereen loopt op z’n tandvlees. ‘Soms loten we wie er coronadienst heeft bij inzet van verpleegkundigen van andere afde..