Ik pak mijn koffer in en ga er binnen de gestelde grenzen gewoon wat van maken

Vrijdagmiddag 15.00 uur. De sfeer bij de receptie van het hotel-restaurant is gespannen. Want wat gaan Rutte en De Jonge nu echt bij die persconferentie zeggen. Moet de boel een dag later echt om 19.00 uur al dicht?

Het is druk aan de telefoon. Mensen nemen het zekere voor het onzekere. Alle tafels voor het diner zijn snel volgeboekt. Want stel dat het voorlopig de laatste keer is.

De handelingen bij de receptie van het hotel-restaurant gaan nog wat onhandig. De QR-codes zijn nog niet gescand.

Zaterdagochtend 09.00 uur. In het hotel-restaurant zitten alleen nog wat hotelgasten. Ze schuifelen niet langs een buffet, maar worden rijkelijk bediend aan hun eigen tafel.

Een groep in de hoek vindt het niet voldoende. Terwijl ze toch to..