Spelen in China

Moeten we de Olympische Winterspelen begin volgend jaar in China boycotten of moeten we dat juist niet? Altijd weer die discussie over de vraag of je zomaar kunt gaan sporten in een land met een harde dictatuur. Maar stel dat we nu eens beginnen met alles waarover we het eens zijn. Zo bestaat er ten aanzien van China geen verschil van mening over dat:

- de mensenrechten er ernstig worden geschonden. De VS noemden in januari de onderdrukking van de Oeigoerse moslims in de provincie Xinjiang ‘volkenmoord en misdaden tegen de mensheid’.

- het erg onwaarschijnlijk is dat een boycot van de Spelen zal leiden tot meer vrijheid voor Oeigoeren, Tibetanen en christenen.

- het niet zozeer gaat om Winterspelen van China als wel om Spelen van het Intern..