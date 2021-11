De les van Loekasjenko

Het gedrag van Loekasjenko, de premier van Belarus is schofterig, inhumaan en consequent op een voor Europa uiterst pijnlijke manier. Hij haalt duizenden mensen uit oorlogsgebieden naar eigen land en begeleidt ze vervolgens naar de Poolse grens. ‘Daar is Europa, succes.’ Polen ‘verdedigt’ de grens tegen deze ‘aanval’ en stuurt mensen ijskoud de bossen weer in, waar sommigen van hen sterven, want Belarus laat hen niet meer binnen. En Loekasjenko wijst met een beschuldigende vinger naar Europa.

Hoe is dit ontstaan en wat is er consequent aan? De president van Belarus maakt er geen geheim van dat mensenrechten voor hem niet heilig zijn. Hij sluit politieke tegenstanders op, slaat protesten neer en laat een overkomend vliegtuig landen met een..