Een wereldregering in handen van zondige mensen zal per saldo het kwaad vergroten

Zijn wij op weg naar een wereldregering?

Complotdenkers vrezen dat heilig. Achter de schermen weven politici, wetenschappers en CEO’s een wereldregering. Ze misbruiken corona voor hun Great Reset. Weldenkende critici schudden meewarig het hoofd over dit soort bizarre argwaan. Een wereldregering is toch onhaalbaar? Wie zou dat serieus overwegen? Beide groepen blijken slecht geïnformeerd. Het ideaal van een wereldregering leeft al eeuwen. Na het einde van de Koude Oorlog startte in alle openheid een nieuwe ronde van wetenschappelijke en politieke bezinning daarop. Het heeft dus weliswaar niets te maken met corona of geheimzinnige complotten, maar is wel degelijk een serieus streven.

De supporters van zo’n ‘wereldregering’ zijn niet de minste..