Boeken in Deventer

Er zijn hoekjes in Nederlandse steden die je doen denken aan Londen of Parijs. De boekenstalletjes in de Oudemanhuispoort in Amsterdam, de antiquariaten in Deventer. Komt het door de buitentafels vol boeken, die een sfeer oproepen van flaneren en verlangzamen? Maar waarom zou je Deventer vergelijken met Londen of Parijs? Het lijkt in de eerste plaats sprekend op Deventer.

Ja, nu nog wel. Maar Goos en Toos Görtemöller, 65 en 66, van ‘Geknipt en gedrukt voor u’ geven de pijp aan Maarten. Sinds 1996 drijven zij een dubbelantiquariaat aan de Kleine Overstraat, nummers 50 en 83. Het bedrijf bloeit, maar ze willen gewoon met pensioen en andere dingen doen. ‘De jaarlijkse Deventer Boekenmarkt zorgde voor een dertiende maand’, vertelt Goos...