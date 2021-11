Geen betaalmiddel is zo schadelijk voor het klimaat als de bitcoin

Hij meet zich graag het imago aan van wereldverbeteraar. Of sterker nog, redder van onze planeet: Elon Musk. Zijn Tesla’s zijn het toppunt van klimaatvriendelijkheid. In theorie, want Nederlandse bezitters van elektrische auto’s kunnen het klimaat ook schaden: sommige Tesla’s rijden, net als andere stekkerwagens, op stroom uit kolen en dat is de meest vervuilende vorm van energie.

In Nederland sloten we tussen 2015 en 2017 vijf oude kolencentrales, maar tegelijk openden we drie nieuwe. Die moderne centrales zijn zo groot, dat we nu meer elektriciteit uit kolen halen. Op die manier transformeert zo’n elektrische auto tijdens het opladen toch weer in een smerig apparaat.

