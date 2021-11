Kerkgebouwen sluiten, het blijft iets schrijnends hebben

De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens ziet het ledental flink slinken. Van de vier kerkgebouwen moeten er een paar afgestoten worden. ‘We moeten in elk geval twee gebouwen sluiten. Het wordt gewoon te duur, vooral het onderhoud’, aldus kerkenraadsvoorzitter Roelie Zijlstra-Ytsma tegen deze krant.

In Bussum, waar ik woon, is het afstoten van kerkgebouwen al achter de rug. Ik rijd regelmatig langs twee kerkgebouwen die nu als appartementencomplexen fungeren. Prachtig verbouwd, daar niet van, maar toch is het schrijnend. Hoe herkenbaar is het relaas van de Dokkumse kerkenraadsvoorzitter: ‘Bij een reële meerjarenbegroting zouden we nog een jaar of vier kunnen doorgaan, maar dan raken de reserves op. Er moet dus iets gebeuren, h..