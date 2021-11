De negentiende-eeuwse versie van een selfie

‘Doctor Livingstone, I presume?’ Vandaag precies honderdvijftig jaar geleden zei iemand dat, tienduizend kilometer van hier, en we weten het nóg. Alleen heeft Henry Morton Stanley die woorden waarschijnlijk nooit uitgesproken.

Hij mocht als journalist voor een Amerikaanse krant, de New York Herald, naar Afrika. Daar was de Britse zendeling, arts en ontdekkingsreiziger David Livingstone al vijf jaar vermist. Hij had ontdekt dat er nog slavenhandel bestond, en de handelaren zorgden dat hij de buitenwereld niet kon bereiken. Toen Stanley hem vond, in een dorp aan de oever van het Tanganyikameer, had hij er een expe..