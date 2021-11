Als gramstorigheid de reformatorische deemoed overstemt, krijg je dit

In Gouda was zaterdag de vijfde Biblebelt Lezing, het ging over ‘Geweld in de Biblebelt’. Lopend van het station naar De Driestar rook ik de sterke geur van populieren. Een wrang aroma, dat mij altijd een licht-wurgend heimwee geeft. In een van de zalen lag de gereformeerde gezindte als het ware al op de divan voor een psycho-analyse, aangevraagd door het Dutch Biblebelt Netwerk, de organisator van de lezing. De psychiaters van dienst waren socioloog Wim Dekker en historica en terrorismeprof Beatrice de Graaf. Verder was er de forse gestalte van de Zeeuwse agent Jan Hoekman.

Wacht even! ‘Terrorisme’? Is het dan zo erg gesteld op de Biblebelt dat er zulke termen moeten vallen? Nee, gelukkig niet. Wel vertoont het rechterbeen van de ..