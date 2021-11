Kerken kunnen het hart raken in bezinning over het klimaat. De paus deed het al voor

De Amerikaanse econoom Milton Friedman verwachtte veel van het vrijemarktkapitalisme. Hij dacht dat de vrije markt de meeste mensen veel meer welvaart zou bezorgen dan een door de overheid gestuurde economie, zoals bijvoorbeeld in het communisme. Hij ontwikkelde ook de hypothese dat het consumptiepatroon van mensen vooral beïnvloed wordt door verhoging of verlaging van hun permanente inkomen. Tijdelijke veranderingen in inkomen hebben dus weinig invloed op het gedrag van de rationele consument, en structurele veranderingen juist veel, is het idee. Friedman was bijzonder invloedrijk: president Ronald Reagan stond onder zijn directe invloed en in 1976 kreeg hij zelfs de Nobelprijs voor de economie.

Friedman bleef niet gevrijwaard van kritie..