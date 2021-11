Mijn kledingkast mag niet voller worden. Maar breng me niet in verleiding, lieve verkopers

‘Het meest duurzame kledingstuk hangt al in je kast.’ Een uitspraak van Anne-Ro Klevant Groen van het Fashion for Good, een organisatie die consumenten bewust wil maken van de impact van hun kledingaankopen op het milieu.

Dat kledingstuk is tenslotte al gemaakt en gekocht. Ooit hoorde ik het verhaal van een vrouw die slechts twee jurken had. Een had ze aan. De ander zat in de was, hing buiten te luchten of hing in haar kast.

Zo basic wordt het bij mij niet, maar ik let wel op. De kasten mogen niet voller worden en er mogen geen kasten bij komen. Ik keer kleding al jaren binnenstebuiten voor ik tot aanschaf overga. Natuurlijk ben ik op zoek naar het prijskaartje, maar ook naar het etiket. Want waar is het gemaakt en waarvan?

Er o..