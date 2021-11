Waar is de kerk die vertelt welke grote daden God in Christus gedaan heeft?

‘Je moet de Koran lezen.’ Die uitspraak verwacht je van een moslim. Maar hij is van Maarten Luther (1483-1546). Ik denk niet dat dit op Hervormingsdag, vorige week zondag 31 oktober, genoemd is.

Luther deed deze oproep in het voorwoord bij de uitgave van een Latijnse vertaling van de Koran in Bazel in 1543. De stadsraad van die stad probeerde de uitgave van deze Koran te voorkomen, maar Luther maakte zich juist sterk voor publicatie.

Nu moet ik wel toegeven dat het motief van Luther polemisch was. Het lezen van de Koran was voor hem vooral belangrijk om de tegenstander te leren kennen. Hij zei, vrij vertaald, dat geleerde mannen de geschriften van de vijand moeten lezen, om ze te kunnen weerleggen en om zelf met argumenten hun eigen positi..