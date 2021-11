Laatst zat ik in de kerk en ze zongen iets positiefs over God en ik wilde niet flauw zijn dus ik zong mee

Is het niet opmerkelijk hoe je kunt denken dat je bent gearriveerd waar je altijd al had moeten zijn, alleen maar om erachter te komen dat het een platform is waar vanaf je vallen moest.

Zoiets moet het zijn. Hoe kan het anders dat ik twee jaar geleden was wat ik altijd al worden moest, om nu terug te zijn bij af? Ik was vaker waar ik dacht dat ik moest wezen, maar dat was het allemaal niet. Die stad, dat werk, die werkgever, en dan opeens vervloog het waar ik bij stond. En dan wist ik van: Dat gehuil van mij? Dat is mijn ijdelheid in tranen. Sterven aan jezelf noemen ze dat en in het nut daarvan geloof ik, dus ik bad van: ‘Meer, Heer.’

Maar twee jaar geleden was anders. Toen begon ik net te worden wat al dat sterven moest bewerken. ..