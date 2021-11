Fietsers zijn anarchisten. Omrijden is geen optie. De kortste weg moet het zijn. Tegen het verkeer in zonodig. Of over wandelpaden. Ik ken dat gedrag van mezelf, maar stoor me vooral aan anderen die het doen. Even rustig wandelen door het park? De kans is groot dat je opzij moet voor een fietser die daar niet hoort. Ik bedenk smoezen voor dit gedrag als ik degene ben die op de fiets zit en voel ergernis wanneer ik de wandelaar ben.

Fietsers zijn een ander type weggebruikers dan autorijders – ook als het om dezelfde personen gaat. Wanneer ik in de auto stap, zijn verkeersregels heilig. Op de fiets concurreren de regels plots met andere belangen.

Lees verder onder de foto.

Het is nooit zeker of fietsers andere fietsers laten voorgaan waar dat vo..