Volgens mij zijn we wel heel erg tevreden met onszelf dat we dat benauwde klimaat ontstegen zijn

Van de week was ik te gast in een Amerikaanse podcast over neocalvinisme, u weet wel, over de wereld van Kuyper, Bavinck, Herman Dooyeweerd, Colijn, Schilder, C. Rijnsdorp, J.H. Bavinck enzovoort. De podcast heet de Layman’s Lounge en het is alleen al interessant om een uur voor je computerscherm te praten met een jong iemand in Hawaii die alles wil weten over mijn gereformeerde traditie. Het water liep hem in de mond bij alles wat ik over de opgang ervan vertelde. Is er nog iemand in Nederland die daar nieuwsgierig naar is? Nou, in Amerika zijn ze er bij bosjes.

Wat komt er aan de orde in zo’n uur praten met elkaar? Dat had ik wel kunnen voorspellen, want waar die gesprekken over neocalvinisme met buitenlanders eigenlijk altijd over gaan..