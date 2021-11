Kon hij me niet gewoon even simpel blij laten zijn met mijn supersonische doekje?

‘Kijk schat’, zei ik trots tegen mijn man, ‘het heeft echt gewerkt! Hij is helemaal oranje!’ Blij als een kind liet ik hem het resultaat van de colourcatcher zien. Nu vraag je je wellicht af wat een colourcatcher is en waarom ik daar in vredesnaam zo verrukt over was. Wel, een colourcatcher is een doekje dat je bij de bonte was stopt, zodat de kleuren in het doekje trekken en niet in andere kledingstukken. Een item dat alleen de zeer ervaren wassers zullen kennen – en daarom was ik er dus ook zo trots op. Gezien mijn matig ontwikkelde huishoud-skills voelde het toch alsof ik een treetje omhoog was gegaan op de huishoudelijke ladder.

Mijn man keek even naar het doekje en ik zag al aan zijn mondhoeken dat hij er het zijne van dacht. ‘M..