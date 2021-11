Zand schuurt de maag en zout spoelt de neus. Dat voorkomt griep, zegt de man.

Een impressie van een gesprek op de pier in Hoek van Holland: ‘Meneer, het nieuws heb het over griepgolven, maar dat is helemaal geen nieuws. Die waren er altijd al. Ik heb heel wat golven meegemaakt, maar ook heel wat griepgolven. Maar toen ik op zee zat had ik nooit de griep. Dat komt door de zoute lucht, meneer. Mijn vrouw zat thuis met drie snotterende koters, en ja hoor, zij ook weer ziek. Ik niet, ik zat op zee. Zand schuurt de maag en zout spoelt de neus. En weet u wat het gekke is, meneer, dat zijn zakenmannetjes hoor, die dat zeewater in flesjes doen. Zoutoplossing voor 3,49 euro meneer. Acht harde guldens, meneer. Bij het Kruidvat. Nou, dat ken ik veel goedkoper zelf maken: het spoelt gewoon hier beneden langs. Bij het trappetj..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .