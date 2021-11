Als je zegt: ‘Straks gaan ‘we’ vast weer thuiswerken’, hoor je bij de middenklasse of de rijken

‘Straks moeten we vast allemaal weer thuiswerken!’ Een volstrekt normale zin, die velen zullen herkennen. Het klinkt zo normaal dat je bijna zou vergeten dat thuiswerken er voor veel mensen totaal niet in zit. Wéér niet. Het gaat om de arbeidersklasse, de werkers. Zoals onze pakketbezorgers, thuiszorgers, postbodes, schoonmakers, boodschappenbrengers, stratenmakers, hoveniers en logistiek medewerkers. Tijdens de coronacrisis werden de online bestelde spullen gewoon bezorgd, bij de middenklasse en de rijken, zodat die zelf veilig in hun huizen konden blijven om te schuilen voor het virus. Net als ik. Voor deze werkers is er nooit een lockdown geweest. Zij moesten door.

Dus als je zegt: ‘Straks gaan ‘we’ vast weer thuiswerken’, hoor j..