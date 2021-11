Een ‘great reset’ is juist zeer nodig. In een omgekeerde richting

Hoe zou een gezonde coronatheologie eruit kunnen zien? Komt in de coronamaatregelen inderdaad het Beest van Openbaring 13 tot leven, zoals dominee Paul Visser vermoedt? Zijn het de tekenen van een totalitaire staat, Auschwitz-groot? Is hier een complot gaande om de wereldbevolking te onderwerpen? Ik betwijfel het. Om een heel eenvoudige reden: de maatregelen die we anno 2020, in een hoog-technologische tijd, nemen rond een besmettelijke ziekte lijken als twee druppels water op de maatregelen die zo’n 2500 tot 3500 jaar terug werden voorgesteld, nee keihard opgelegd, in de wetten van Mozes. Bij melaatsheid was het antwoord simpel: absolute ‘social distancing’, veel meer dan anderhalve meter. Je kon alleen in de buurt van anderen ..

