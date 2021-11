Allerzielen en kerkelijke eenheid

Voor de Nederlandse bloemensector is oktober traditioneel een piekmaand. De export naar Zuid-Europa zwelt aan. Met Allerheiligen en Allerzielen herdenken rooms-katholieken de doden ‘die ons zijn voorgegaan’ en versieren hun graven. Ze steken er lichtjes bij aan. Van een afstand zie je dan al: een kerkhof is niet maar stil en doods, daar gebeurt wat.

Op een graf staat een naam. Die naam is bij de geboorte gegeven, bij leven met liefde uitgesproken en met de dood dooft die naam niet uit. Hij staat in de handpalmen van de Eeuwige gegraveerd. Dus noemen we op een speciale dag in de kerk die namen - om te danken, hun gezichten weer voor ons te zien, hun leven te vieren en uit te kijken naar wat komt.

‘De Allerzielendag betekent op zichzelf wel ..