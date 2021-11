Een lenige geest gevraagd

Moeders van tieners behoeven een olifantenhuid. Met grote regelmaat worden we afgesnauwd, genegeerd, gedegradeerd tot onbetaalde dienstmeid en onbezoldigd probleemoplosser, om in a split second, totaal plotseling, te worden gepromoveerd tot Allerliefste Vertrouweling Numero Eén. Maar zodra je dan denkt: Nu wordt alles anders, vanaf vandaag krijg ik de erkenning waarvan ik al zo lang droom, begint de voetveegcyclus weer van voor af aan. Je krijgt er een lenige geest van.

Onze basisschooltiener is in de vroege ochtend doorgaans niet te hachelen. ‘Je had me om kwart over zeven moeten roepen. Jouw schuld als ik te laat kom.’ ‘Schat, het wás kwart over zeven, nu ja, zeven uur achttien om precies te zijn.’ ‘Kijk, dat bedoel ik dus.’ Omwil..