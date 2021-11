Even kon ik dromen dat God alles was in allen

Even was er dat hemelse gevoel. Niet toen Nederland Zingt werd uitgezonden op zaterdagavond, maar Matthijs Gaat Door. Barry Hay van de popband Golden Earring zong daar over het stervensuur, als je naar ‘de beste plek’ gaat; en de noodzaak je daarop voor te bereiden, want je moet het hebben van

Jezus: ‘When I die and they lay me to rest. Gonna go to the place that’s the best … Prepare yourself, you know it’s a must. Gotta have a friend in Jesus.’ En dat op aanstekelijke muziek van de Sven Hammond Big Band, gecombineerd met een Mexicaans orkest.

Het herhaalde zich aan het eind van het programma, en toen met kippenvel. De zieke Jan Rot – hij heeft kanker – zong zijn vertaalde versie van Leonard Cohens ‘Hallelujah’, waarvan de in..