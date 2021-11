Al vergaat morgen de wereld, vandaag zorgen wij voor deze dieren

Sinds een dag of twee ligt er in ons huis een middelgrote hond te slapen. Op dit moment is alles in diepe rust. Af en toe zucht ze diep, uit de grond van haar hart. Het plan is dat zij hier de rest van haar leven blijft, als gezinslid. Alsof twee jonge katertjes nog niet genoeg theater en woelwater zijn! Het zuchten klinkt best tevreden, voor ongetrainde mensenoren. Maar het kan ook levensverdriet zijn. Soms schopt en kermt ze in haar slaap. Voor een eenjarige hond straalt ze veel levenservaring uit. Ja, dit is er eentje met littekens op de ziel. Noem het de zwerfhondblues. Geboren langs de straat ergens in Griekenland, nabij Argos, is ze als puppy aangereden. Ze loopt een beetje mank. Na een jaar in een opvanggezin en struinen op witte ..

