Wij voeren vandaag een goede strijd. Vóór het leven. Dat maakt deze zaak het waard

Zonder strijd geen overwinning. In 1863 schafte Nederland de slavernij af in al haar koloniën. Eindelijk werd er menselijkheid betracht. Aan deze belangrijke stap ging een lange, taaie strijd vooraf. Het is te danken aan de voortdurende inzet van individuen, niet zelden gedreven vanuit het christelijk geloof, die zich niet wilden neerleggen bij de inhumane realiteit. Het maakte op hen geen indruk dat slavernij al zo lang een geaccepteerd fenomeen was. Ook lieten zij zich niet afschrikken door de stevige weerstand die er bestond tegen afschaffing van de slavernij. Zij bleven hun stem verheffen tegen praktijken die zij zagen als barbaars en niet passend in een beschaving.

